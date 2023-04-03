В Москве суд арестовал по делу о шпионаже некую Оксану Фёдорову
- РИА Новости
По её словам, Хамовнический суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя Федеральной службы безопасности.
При этом Локтева не уточнила гражданство, род деятельности подозреваемой, а также не привела других подробностей по делу. По её словам, материалы дела содержат гриф «секретно».
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме.
В декабре Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Фируза Дадобоева по делу о госизмене.