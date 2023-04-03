Фонд президентских грантов подвёл итоги работы за шесть лет

Общий бюджет поддержки проектов НКО, полученной из Фонда президентских грантов и других источников, составил 117 млрд рублей за шесть лет. Это позволило реализоваться более чем 39 тыс. проектов.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Фонд является единым оператором господдержки некоммерческих неправительственных организаций с 3 апреля 2017 года. По итогам собственных конкурсов, поддержано более 26 тыс. проектов.

Общая сумма грантов составила 55 млрд рублей, ещё 41 млрд НКО привлекли самостоятельно в виде софинансирования.

По результатам конкурсов, организованных при поддержке фонда, обеспечено финансирование ещё 12,8 тыс. проектов. Средства, направленные фондом, составили 7,5 млрд рублей, ещё 13,5 млрд — это средства региональных бюджетов и бизнеса, а также ресурсы, привлечённые самими НКО.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.