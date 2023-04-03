Российский форум дизайна и моды пройдёт 18—19 апреля в Москве

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Российский форум дизайна и моды состоится 18—19 апреля в Москве. Организаторы — Фонд Росконгресс, Союз дизайнеров России и Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, соорганизатор — правительство столицы.
Российский форум дизайна и моды пройдёт 18—19 апреля в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Это будет масштабное и яркое мероприятие, объединяющее представителей власти и производственные предприятия. Впереди интересный диалог между представителями промышленности, производителями оборудования и комплектующих, ИТ-компаниями, финансовым сектором, поставщиками, учреждениями образования, торговыми сетями, дизайн-студиями», — заявила заместитель директора фонда, глава дирекции творческих проектов Екатерина Иванова.

Запланированы дискуссии, презентации, показы. Участники обсудят цифровизацию индустрии моды, вопросы переработки отходов, защиту авторского права, развитие ресурсной базы, продвижение на рынке.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве работают более 200 предприятий лёгкой промышленности.

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