Директор Фонда Андрея Первозванного награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил директора Фонда Андрея Первозванного Владимира Бушуева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Директор Фонда Андрея Первозванного награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
  • РИА Новости

«Наградить Бушуева Владимира Викторовича — директора Международного общественного фонда духовно-нравственного возрождения современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», — говорится в сообщении на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Бушуев награждён за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.

Ранее Путин постановил учредить медаль «За храбрость» двух степеней.

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