Директор Фонда Андрея Первозванного награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил директора Фонда Андрея Первозванного Владимира Бушуева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Наградить Бушуева Владимира Викторовича — директора Международного общественного фонда духовно-нравственного возрождения современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», — говорится в сообщении на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Бушуев награждён за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.

Ранее Путин постановил учредить медаль «За храбрость» двух степеней.