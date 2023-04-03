СК: упавший в Волгоградской области самолёт взлетел с необорудованного участка поля

Упавший в Волгоградской области легкомоторный самолёт взлетел с участка поля, не предназначенного для взлёта и посадки воздушных судов.

Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 3 апреля 2023 года при взлёте с участка поля, не предназначенного для взлёта и посадки воздушных судов, потерпел крушение легкомоторный самолёт», — говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что пилот погиб в результате падения легкомоторного самолёта в Волгоградской области.