Ведущий вечера военкора Владлена Татарского госпитализирован после взрыва в Петербурге

Егор, ведущий творческого вечера военкора Владлена Татарского, во время которого произошёл взрыв, госпитализирован. Как рассказал RT общественный деятель Александр Колос, мужчина вручил блогеру статуэтку, которую принесла женщина из зала.

Как отметил Колос, он на 99% уверен, что взорвалась именно статуэтка.

По его словам, женщина, которая принесла подарок, сказала, что она из книжного магазина «Листва».

«Принесла статуэтку из гардероба женщина, представившись, что она из «Листвы»... Ему [Егору] дали коробку, поставили её, и да, некоторые пишут, что вот это, мол, он [подарил]. Это бред», — сказал Колос.

Также RT пообщался с гостем, который присутствовал на творческом вечере Владлена Татарского.

По словам мужчины, блогер узнал девушку, которая подарила ему статуэтку, а спустя пять — десять минут после того, как подарок был вручён, произошёл взрыв.