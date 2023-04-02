Ведущий вечера военкора Владлена Татарского госпитализирован после взрыва в Петербурге
- РИА Новости
Как отметил Колос, он на 99% уверен, что взорвалась именно статуэтка.
По его словам, женщина, которая принесла подарок, сказала, что она из книжного магазина «Листва».
«Принесла статуэтку из гардероба женщина, представившись, что она из «Листвы»... Ему [Егору] дали коробку, поставили её, и да, некоторые пишут, что вот это, мол, он [подарил]. Это бред», — сказал Колос.
Также RT пообщался с гостем, который присутствовал на творческом вечере Владлена Татарского.
По словам мужчины, блогер узнал девушку, которая подарила ему статуэтку, а спустя пять — десять минут после того, как подарок был вручён, произошёл взрыв.