Хуснуллин: участок трассы М-12 до Арзамаса может быть построен до 9 сентября

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса может быть построен до 9 сентября, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Участок от Москвы до Казани мы должны построить в этом году, причём до Арзамаса уже хотим построить до 9 сентября», — приводит ТАСС слова Хуснуллина из интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что в случае получения 200 млрд рублей опережающего финансирования участки трассы от Казани до Екатеринбурга и до Тюмени будут построены до 2024 года, если нет — в 2025 году.

24 марта Хуснуллин сообщил, что Россия намерена обсудить с Казахстаном и Туркменистаном возможность строительства трассы в обход Каспийского моря.