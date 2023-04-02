Песков: Путин на следующей неделе проведёт большой Совет безопасности
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт большой Совет безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Да. Совбез планируется», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он отметил, что тему Совбеза сообщат позже.
Ранее стало известно, что опубликована новая Концепция внешней политики России, которая ранее была утверждена Владимиром Путиным.
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