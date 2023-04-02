Песков: Путин на следующей неделе проведёт большой Совет безопасности

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт большой Совет безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Совбез планируется», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что тему Совбеза сообщат позже.

Ранее стало известно, что опубликована новая Концепция внешней политики России, которая ранее была утверждена Владимиром Путиным.