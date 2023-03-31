Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено

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Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина полностью восстановлено.
Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Fedyunin / EyeEm

Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД по Ростовской области.

«Движение на автодороге М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов  продолжат следить за ситуацией на данном участке дороги и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Ранее представитель ГУ МЧС по Ростовской области сообщил, что пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась ещё на 4 км.

До этого Newinform сообщал, что к ликвидации последствий непогоды на трассе привлекли около 240 сотрудников экстренных служб и 150 единиц спецтехники.

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