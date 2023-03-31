Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено
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Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД по Ростовской области.
«Движение на автодороге М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжат следить за ситуацией на данном участке дороги и обеспечивать безопасность дорожного движения.
Ранее представитель ГУ МЧС по Ростовской области сообщил, что пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась ещё на 4 км.
До этого Newinform сообщал, что к ликвидации последствий непогоды на трассе привлекли около 240 сотрудников экстренных служб и 150 единиц спецтехники.