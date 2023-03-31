Исследование: ряд россиян рассказали о постоянном стрессе за рулём

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Согласно новому исследованию, постоянный стресс за рулём испытывают около 40% российских женщин и 17% мужчин.
Исследование: ряд россиян рассказали о постоянном стрессе за рулём
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Ситидрайв и аналитическое агентство A2:Research.

Также выяснилось, что 87% женщин с хорошим водительским опытом считают, что к мужчинам и женщинам равное отношение за рулём, а половина мужчин-водителей с такой точкой зрения не согласны.

Кроме того, около 60% женщин, которые регулярно садятся за руль, рекомендовали бы другим женщинам ничего не бояться и получать водительские права. Такую же рекомендацию готовы дать 51% мужчин.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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