Запуск МЦД-3 в Химках состоится в августе

В подмосковных Химках запустят МЦД-3 в августе 2023 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал это важным событием.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас в августе важное событие — на вашем направлении запускается МЦД. Мы и дальше будем вам оказывать максимальное содействие по модернизации дорожной инфраструктуры», — сказал Воробьёв в ходе рабочей встречи с главой городского округа Дмитрием Волошиным.

Волошин, со своей стороны, отметил, что рядом со станциями МЦД благоустроят территорию.

«Наша задача — сделать благоустроенный, комфортный подход к пяти станциям МЦД, а также парковки, предусмотреть автобусное сообщение», — сообщил он.

По его словам, также начат пересмотр маршрутной сети с учётом ожидаемого роста пассажиропотока.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2023 году запустят 29 новых маршрутов электробусов. Их общее число достигнет 108.