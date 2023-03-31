Запуск МЦД-3 в Химках состоится в августе

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В подмосковных Химках запустят МЦД-3 в августе 2023 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал это важным событием.
Запуск МЦД-3 в Химках состоится в августе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас в августе важное событие — на вашем направлении запускается МЦД. Мы и дальше будем вам оказывать максимальное содействие по модернизации дорожной инфраструктуры», — сказал Воробьёв в ходе рабочей встречи с главой городского округа Дмитрием Волошиным.

Волошин, со своей стороны, отметил, что рядом со станциями МЦД благоустроят территорию.

«Наша задача — сделать благоустроенный, комфортный подход к пяти станциям МЦД, а также парковки, предусмотреть автобусное сообщение», — сообщил он.

По его словам, также начат пересмотр маршрутной сети с учётом ожидаемого роста пассажиропотока.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2023 году запустят 29 новых маршрутов электробусов. Их общее число достигнет 108.

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