Объём выставленных на продажу студий в городах-миллионниках вырос на 64%

Объём квартир-студий, выставленных на продажу на первичном рынке в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, вырос на 64% в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года.

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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на «Авито Недвижимость». Наибольший рост отмечен в Новосибирске (265,6%), наибольшее снижение — в Красноярске (-39,2%). Самое существенное снижение спроса эксперты зафиксировали в Челябинске — на 75,3%. Показатель вырос в Казани (69%), Волгограде (53,7%), Екатеринбурге (36,9%) и Москве (29,1%). Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.