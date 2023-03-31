Объём выставленных на продажу студий в городах-миллионниках вырос на 64%

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Объём квартир-студий, выставленных на продажу на первичном рынке в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, вырос на 64% в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года.
Объём выставленных на продажу студий в городах-миллионниках вырос на 64%
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Наибольший рост отмечен в Новосибирске (265,6%), наибольшее снижение — в Красноярске (-39,2%).

Самое существенное снижение спроса эксперты зафиксировали в Челябинске — на 75,3%.

Показатель вырос в Казани (69%), Волгограде (53,7%), Екатеринбурге (36,9%) и Москве (29,1%).

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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