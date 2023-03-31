Объём выставленных на продажу студий в городах-миллионниках вырос на 64%
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Наибольший рост отмечен в Новосибирске (265,6%), наибольшее снижение — в Красноярске (-39,2%).
Самое существенное снижение спроса эксперты зафиксировали в Челябинске — на 75,3%.
Показатель вырос в Казани (69%), Волгограде (53,7%), Екатеринбурге (36,9%) и Москве (29,1%).
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