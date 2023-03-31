В Подмосковье упростили процесс подачи заявления в архивы

В Московской области упрощён процесс подачи заявления в муниципальный и государственный архивы, заявили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Теперь направить запрос можно при помощи одной комплексной услуги.

Новая архивная сеть позволяет получить информацию на запросы об имуществе, стаже работы или зарплате, а также об истории дома, улицы.

Кроме того, можно запросить данные из метрических книг разных лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что услугу приватизации жилья можно оформить онлайн в Подмосковье.