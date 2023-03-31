В Подмосковье упростили процесс подачи заявления в архивы
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Теперь направить запрос можно при помощи одной комплексной услуги.
Новая архивная сеть позволяет получить информацию на запросы об имуществе, стаже работы или зарплате, а также об истории дома, улицы.
Кроме того, можно запросить данные из метрических книг разных лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что услугу приватизации жилья можно оформить онлайн в Подмосковье.