В Москве запустят ещё 29 маршрутов электробусов

В Москве в 2023 году запустят 29 новых маршрутов электробусов. Их общее число достигнет 108.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Также планируется установить около 200 новых зарядных станций и открыть второй электробусный парк в районе Митино. Первый появился в 2022 году в ТиНАО.

Столичные электробусы проехали 126 млн км за пять лет. За это время они перевезли 300 млн пассажиров.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва передавало, что в Подмосковье на маршруте №324 Бронницы — метро «Котельники» обновят автобусы.