ТАСС: полиция проводит проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России

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В отношении музыканта и продюсера Семёна Слепакова проводится полицейская проверка по статье о дискредитации Вооружённых сил России после того, как он опубликовал песню с критикой СВО на Украине, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
ТАСС: полиция проводит проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov

«По итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.

Как уточняется, обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее стало известно, что Хорошёвский суд Москвы из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского за дискредитацию Вооружённых сил России.

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