ТАСС: полиция проводит проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
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«По итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.
По его словам, музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.
Как уточняется, обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Ранее стало известно, что Хорошёвский суд Москвы из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского за дискредитацию Вооружённых сил России.