В Удмуртии вводят ограничения на движение большегрузного транспорта
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Об этом сообщает izhlife.ru.
«Во время активного половодья, распутицы дорожная конструкция особенно уязвима. Поэтому в этот период мы вводим ограничения для большегрузов», — заявил глава ведомства Алексей Горбачёв.
По его словам, такие меры нужны для просушки дорог, чтобы предотвратить разрушение дорожных конструкций.
Ограничения не затрагивают пассажирские перевозки автобусами, а также перевозку продуктов, животных, сельхозтехники, дорожной техники.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году.