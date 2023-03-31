В Удмуртии вводят ограничения на движение большегрузного транспорта

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В Удмуртии вводят ограничения на движение большегрузного транспорта с 1 по 30 апреля, рассказали в пресс-службе регионального Миндортранса.
В Удмуртии вводят ограничения на движение большегрузного транспорта
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  • © Alan Thornton

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Во время активного половодья, распутицы дорожная конструкция особенно уязвима. Поэтому в этот период мы вводим ограничения для большегрузов», — заявил глава ведомства Алексей Горбачёв.

По его словам, такие меры нужны для просушки дорог, чтобы предотвратить разрушение дорожных конструкций.

Ограничения не затрагивают пассажирские перевозки автобусами, а также перевозку продуктов, животных, сельхозтехники, дорожной техники.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году.

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