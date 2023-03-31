Нарушенное из-за непогоды движение в Ростовской области восстановят через 8—10 часов

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Госкомпания «Автодор» заявила, что нарушенное из-за непогоды движение в Ростовской области планируется восстановить через 8—10 часов.
Нарушенное из-за непогоды движение в Ростовской области восстановят через 8—10 часов
  • Gettyimages.ru
  • © Savushkin

«Ситуация на трассе М-4 в Ростовской области продолжает улучшаться. По актуальным прогнозам, время на восстановление движения по М-4 в полном объёме составит... около 8—10 часов», — говорится в заявлении в Telegram-канале компании.

Ранее представитель ГУ МЧС по Ростовской области сообщил, что пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась ещё на 4 км.

До этого Newinform сообщал, что к ликвидации последствий непогоды на трассе привлекли около 240 сотрудников экстренных служб и 150 единиц спецтехники.

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