В Приморье создали комитет по молодёжной политике

Во Владивостоке появился комитет по молодёжной политике, физкультуре и спорту. Основные направления его работы — содействие в профориентации, помощь в продвижении по карьерной лестнице, поддержка молодых семей.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко, комитет станет главным партнёром для администрации города по вопросам работы с молодёжью.

Мэр Владивостока Константин Шестаков также поддержал инициативу и заявил, что готов к активному сотрудничеству.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прокомментировали ситуацию с подростковой занятостью.