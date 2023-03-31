В Приморье создали комитет по молодёжной политике
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отметил первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко, комитет станет главным партнёром для администрации города по вопросам работы с молодёжью.
Мэр Владивостока Константин Шестаков также поддержал инициативу и заявил, что готов к активному сотрудничеству.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прокомментировали ситуацию с подростковой занятостью.