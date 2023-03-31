В Москве работают более 200 предприятий лёгкой промышленности

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В Москве более 200 предприятий лёгкой промышленности выпускают одежду, обувь, ткани, товары для детей и другую продукцию.
В Москве работают более 200 предприятий лёгкой промышленности

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что таким компаниям доступно более 20 различных мер городской поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.

Например, в 2022 году компания «Альпекс Класс», резидент отраслевого кластера «Кунцево», нарастила объём производства одежды на 22% по сравнению с 2021 годом и выпустила более 63 тыс. единиц товара.

Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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