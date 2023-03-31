Турэксперт Гончарова заявила о росте цен на речные круизы на 7%
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«Что касается цен, старт продаж на этот год был летом 2022 года, и тогда мы начинали с тарифами прошлого года. Но цены сейчас растут: повысилась в том числе стоимость продуктов питания», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, выросли цены на экскурсионное обслуживание, также выросла транспортная составляющая.
«Для нас себестоимость выросла, и цены на круизы выросли в среднем на 7%. Цена варьируется очень сильно», — отметила Гончарова.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.