Турэксперт Гончарова заявила о росте цен на речные круизы на 7%

Заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова прокомментировала ситуацию с ценами на речные круизы.

«Что касается цен, старт продаж на этот год был летом 2022 года, и тогда мы начинали с тарифами прошлого года. Но цены сейчас растут: повысилась в том числе стоимость продуктов питания», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, выросли цены на экскурсионное обслуживание, также выросла транспортная составляющая.

«Для нас себестоимость выросла, и цены на круизы выросли в среднем на 7%. Цена варьируется очень сильно», — отметила Гончарова.

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