Специалист Данилович включил Абхазию в число бюджетных направлений на майские праздники

Короткая ссылка
Управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.
Специалист Данилович включил Абхазию в число бюджетных направлений на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © bogdankosanovic

«В России средняя продолжительность отдыха на праздники — шесть дней, на двоих взрослых стоит порядка 60 тыс. рублей, в Абхазии это 50 тыс. рублей», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, единственным нюансом при сравнении цен на отдых является питание — в России чаще всего в сумму входят только завтраки, а за рубежом всё включено.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить