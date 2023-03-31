Специалист Данилович включил Абхазию в число бюджетных направлений на майские праздники

Управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

«В России средняя продолжительность отдыха на праздники — шесть дней, на двоих взрослых стоит порядка 60 тыс. рублей, в Абхазии это 50 тыс. рублей», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, единственным нюансом при сравнении цен на отдых является питание — в России чаще всего в сумму входят только завтраки, а за рубежом всё включено.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.