Специалист Данилович включил Абхазию в число бюджетных направлений на майские праздники
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«В России средняя продолжительность отдыха на праздники — шесть дней, на двоих взрослых стоит порядка 60 тыс. рублей, в Абхазии это 50 тыс. рублей», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, единственным нюансом при сравнении цен на отдых является питание — в России чаще всего в сумму входят только завтраки, а за рубежом всё включено.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.