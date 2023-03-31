В «Мостурфлоте» заявили о сохранении спроса на речные круизы

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Заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова заявила, что спрос на речные круизы в 2023 году сохраняется на том же уровне, что и в 2022-м.
В «Мостурфлоте» заявили о сохранении спроса на речные круизы
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«Но туристические круизные компании выставили на рынок больше теплоходов, чем в том году, поэтому загрузка сейчас ниже: больше теплоходов — больше круизных мест», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, есть также и компании, которые ориентировались только на зарубежных туристов, и они не вывели свой флот полностью.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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