В «Мостурфлоте» заявили о сохранении спроса на речные круизы

Заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова заявила, что спрос на речные круизы в 2023 году сохраняется на том же уровне, что и в 2022-м.

«Но туристические круизные компании выставили на рынок больше теплоходов, чем в том году, поэтому загрузка сейчас ниже: больше теплоходов — больше круизных мест», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, есть также и компании, которые ориентировались только на зарубежных туристов, и они не вывели свой флот полностью.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.