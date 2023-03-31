Представитель туротрасли Гажиенко: Кубань и Крым являются популярными направлениями на лето

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Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко перечислил самые популярные летние направления 2023 года. Лидером он назвал Краснодарский край, который привлекает туристов развитой инфраструктурой и природой.
Представитель туротрасли Гажиенко: Кубань и Крым являются популярными направлениями на лето
  • РИА Новости

Помимо Краснодарского края, эксперт отметил популярность курортов Крыма.

«Крым — одно из самых живописных мест в России, которое притягивает туристов своими пляжами и природой. Там находятся множество древних городов, крепостей и памятников архитектуры, которые можно посетить в рамках экскурсий», — сказал Гажиенко в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ещё одно популярное направление — Калининградская область, где можно посетить множество достопримечательностей, а после отправиться на побережье.

Эксперт также отметил, что большим спросом пользуются экскурсионные маршруты, например, на Байкал, в Алтайский край, на Камчатку.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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