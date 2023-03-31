Представитель туротрасли Гажиенко: Кубань и Крым являются популярными направлениями на лето
- РИА Новости
Помимо Краснодарского края, эксперт отметил популярность курортов Крыма.
«Крым — одно из самых живописных мест в России, которое притягивает туристов своими пляжами и природой. Там находятся множество древних городов, крепостей и памятников архитектуры, которые можно посетить в рамках экскурсий», — сказал Гажиенко в беседе с газетой «Известия».
По его словам, ещё одно популярное направление — Калининградская область, где можно посетить множество достопримечательностей, а после отправиться на побережье.
Эксперт также отметил, что большим спросом пользуются экскурсионные маршруты, например, на Байкал, в Алтайский край, на Камчатку.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.