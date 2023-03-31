Исследование: россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой

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Согласно новому исследованию, 86% россиян считают, что им удалось сформировать полезные финансовые привычки. Вместе с тем 83% опрошенных признались, что у них есть и вредные привычки.
Исследование: россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой
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  • © Joos Mind

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Среди самых вредных привычек лидируют спонтанные покупки — такой вариант назвали 30% опрошенных.

Далее следует отсутствие практики планировать личный/семейный бюджет (14%), а также контролировать баланс своих доходов и расходов (14%).

В число полезных привычек вошло умение регулярно копить (28%), отслеживать цены в магазинах (20%) и вести учёт личного/семейного бюджета (15%).

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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