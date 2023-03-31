Исследование: россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».
Среди самых вредных привычек лидируют спонтанные покупки — такой вариант назвали 30% опрошенных.
Далее следует отсутствие практики планировать личный/семейный бюджет (14%), а также контролировать баланс своих доходов и расходов (14%).
В число полезных привычек вошло умение регулярно копить (28%), отслеживать цены в магазинах (20%) и вести учёт личного/семейного бюджета (15%).
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