Исследование: россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой

Согласно новому исследованию, 86% россиян считают, что им удалось сформировать полезные финансовые привычки. Вместе с тем 83% опрошенных признались, что у них есть и вредные привычки.

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