РСТ: один из старейших в России туроператоров «Солвекс» объявил о прекращении деятельности

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Один из старейших в России туристических операторов «Солвекс» объявил о прекращении деятельности. Об этом информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).
РСТ: один из старейших в России туроператоров «Солвекс» объявил о прекращении деятельности
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«ООО «Туристическое агентство Солвекс» прекращает туроператорскую деятельность», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Также в РСТ привели слова гендиректора турагентства Димитра Цонева, объяснившего, что это вынужденное решение.

По словам Цонева, «Солвекс» не может продолжать деятельность в связи со сложившейся международной ситуацией.

Ещё одной причиной была названа невозможность погашения долга перед клиентами после того, как обанкротился туроператор «Музенидис». 

В феврале вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин высказался о ситуации с внешним туризмом.

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