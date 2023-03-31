РСТ: один из старейших в России туроператоров «Солвекс» объявил о прекращении деятельности

Один из старейших в России туристических операторов «Солвекс» объявил о прекращении деятельности. Об этом информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

«ООО «Туристическое агентство Солвекс» прекращает туроператорскую деятельность», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Также в РСТ привели слова гендиректора турагентства Димитра Цонева, объяснившего, что это вынужденное решение.

По словам Цонева, «Солвекс» не может продолжать деятельность в связи со сложившейся международной ситуацией.

Ещё одной причиной была названа невозможность погашения долга перед клиентами после того, как обанкротился туроператор «Музенидис».

В феврале вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин высказался о ситуации с внешним туризмом.