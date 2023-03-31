Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 31 марта обсудит с Совбезом России новую концепцию внешней политики страны.

Об этом он заявил журналистам.

Песков отметил, что сегодня у главы государства планируется «достаточно важное совещание» с постоянными членами Совбеза, поскольку в повестке дня заседания значится доклад главы МИД России Сергея Лаврова о новой Концепции внешней политики Российской Федерации.

«Планируется где-то после 14:00 это совещание», — уточнил представитель Кремля.

24 марта Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в стране до 2030 года.