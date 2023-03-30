В Тюменской области направят 200 млн рублей на поддержку АПК в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств. Ежегодно выделяем из бюджета 200 млн рублей на господдержку. Этот сезон — не исключение», — заявил губернатор Александр Моор.
По его словам, техническое перевооружение аграрных предприятий — ключевая задача.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.