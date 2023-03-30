В Роскачестве рассказали об особенностях займов между физлицами

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Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали о тонкостях займов между физическими лицами.
В Роскачестве рассказали об особенностях займов между физлицами
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

Чтобы оформить такую сделку, рекомендуется подписать договор или взять расписку. В последней стоит указать паспортные данные, сумму и дату передачи денег, цель получения средств и срок, на который выдаётся означенная сумма.

Что касается договора займа, то там содержится та же информация, что и в расписке, но дополнительно указываются форма выдачи и возврата средств, наличие или отсутствие процентов, другие условия сделки.

Если долг не возвращают, то можно обратиться в суд, причём договор заметно повышает шансы на установление справедливости.

«Если ваши права нарушили, если зафиксированный на бумаге долг не возвращают, сразу начинайте предпринимать те действия, которые восстановят справедливость. Ну а если вы заняли деньги «на честном слове», без расписки и договора, а должник не торопится их возвращать, то тут уже ничего не сделаешь», — отметил Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Роскачества.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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