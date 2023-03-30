Участники «Ёлки желаний» исполнили мечты 47 тысяч детей в 2022 году

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Участники благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнили мечты 47 тыс. детей в 2022 году.
Участники «Ёлки желаний» исполнили мечты 47 тысяч детей в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Акция проводилась с 10 ноября по 28 февраля. Её организовал проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

«Акция с каждым годом становится всё более масштабной. В 2022 году мы получили более 100 тыс. заявок на участие, из них было реализовано 47 тыс. желаний, которые подходили под условия акции. В этот раз нам удалось исполнить почти на 10 тыс. желаний больше, чем в 2021 году», — заявил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

По его словам, география акции была расширена и подарки были доставлены в том числе детям из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках новогодней акции «Ёлка желаний» исполнил мечты нескольких детей.

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