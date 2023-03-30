На развитие индустриальных парков и ОЭЗ Подмосковья направили 3,5 млрд рублей в 2023 году

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На развитие индустриальных парков и особых экономических зон Московской области в 2023 году уже направили около 3,5 млрд рублей.
На развитие индустриальных парков и ОЭЗ Подмосковья направили 3,5 млрд рублей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный парламент.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в 2022 году в регионе открыли четыре таких объекта — в Домодедове, Пушкине, Жуковском и Сергиевом Посаде.

В настоящее время Подмосковье входит в первую пятёрку регионов по объёмам промышленного производства и инвестиций.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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