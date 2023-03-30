На развитие индустриальных парков и ОЭЗ Подмосковья направили 3,5 млрд рублей в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный парламент.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в 2022 году в регионе открыли четыре таких объекта — в Домодедове, Пушкине, Жуковском и Сергиевом Посаде.
В настоящее время Подмосковье входит в первую пятёрку регионов по объёмам промышленного производства и инвестиций.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.