На развитие индустриальных парков и ОЭЗ Подмосковья направили 3,5 млрд рублей в 2023 году

На развитие индустриальных парков и особых экономических зон Московской области в 2023 году уже направили около 3,5 млрд рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный парламент.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в 2022 году в регионе открыли четыре таких объекта — в Домодедове, Пушкине, Жуковском и Сергиевом Посаде.

В настоящее время Подмосковье входит в первую пятёрку регионов по объёмам промышленного производства и инвестиций.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.