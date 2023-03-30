Форум для педагогов дошкольного образования состоится 31 марта в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.
«Ярмарка педагогических идей» будет проходить на базе Академии социального управления.
Участники рассмотрят современные тенденции и педагогические технологии в дошкольном образовании, обсудят внедрение новой федеральной образовательной программы.
Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.