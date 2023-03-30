Специалист Хвостов назвал неверную оценку возможностей главной ошибкой при выборе вуза

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Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов заявил, что одной из главных ошибок при выборе вуза является неверная оценка возможностей.
Специалист Хвостов назвал неверную оценку возможностей главной ошибкой при выборе вуза
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что выпускнику нужно уметь адекватно оценивать свои способности.

Ещё одной ошибкой Хвостов назвал отсутствие понимания деталей профессии.

«Например, ребёнок хочет стать экономистом. Это широкий профиль по специальностям. Тут и бухгалтерия, и финансовая аналитика, и профессия брокера, а может быть, и экономист по направлению «менеджмент и управление», — сказал эксперт.

По его словам, выбор предметов должен зависеть от направления, в котором подросток намерен развиваться в будущем как специалист, а также от профессиональных задач, которые ему интересны.

Как полагает Хвостов, выпускник должен учитывать и опыт старших членов семьи.

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