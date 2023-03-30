В ЯНАО рассказали о мерах поддержки для участников СВО и их семей

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Директор департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа Оксана Медынская рассказала, что в регионе продолжается оказание адресной социальной помощи участникам СВО и членам их семей.
В ЯНАО рассказали о мерах поддержки для участников СВО и их семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

По её словам, в каждом муниципалитете определены координаторы для оказания всесторонней помощи. Сотрудники организаций соцобслуживания сопровождают военнослужащих, которые получили ранение в ходе СВО и находятся дома.

«В органах соцзащиты продолжают создавать электронные паспорта, где отражается информация о нуждах северян и о возможной поддержке. Мы стараемся максимально окружить военнослужащих и их близких вниманием», — сообщила Медынская.

Кроме того, была обновлена и расширена кампания взаимопомощи #МыВместе, в которой более 400 волонтёров оказывают помощь семьям бойцов. За последние полгода неравнодушными жителями отработано более 1600 заявок.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

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