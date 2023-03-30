Омбудсмен ХМАО Стребкова рассказала, что в 2022 году от граждан зафиксировано 5132 обращения
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Об этом сообщает URA.RU.
По её словам, в центре особого внимания были военнослужащие и члены их семей.
«Мы получили 1656 обращений военнослужащих, в том числе, в ходе мероприятий по мобилизации, — это не считая звонков на горячую линию. Более половины — от родственников», — уточнила она.
В этой связи было налажено взаимодействие с омбудсменом России Татьяной Москальковой в части поиска и возвращения пленных, сообщила Стребкова.
Аппарат омбудсмена также фиксировал обращения беженцев, заключённых, безработных, жалобы на нарушение других прав и свобод.
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