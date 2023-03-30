Омбудсмен ХМАО Стребкова рассказала, что в 2022 году от граждан зафиксировано 5132 обращения

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова рассказала, что в 2022 году от граждан зафиксировано 5132 обращения, тогда как в 2021-м их было 3883.

Об этом сообщает URA.RU.

По её словам, в центре особого внимания были военнослужащие и члены их семей.

«Мы получили 1656 обращений военнослужащих, в том числе, в ходе мероприятий по мобилизации, — это не считая звонков на горячую линию. Более половины — от родственников», — уточнила она.

В этой связи было налажено взаимодействие с омбудсменом России Татьяной Москальковой в части поиска и возвращения пленных, сообщила Стребкова.

Аппарат омбудсмена также фиксировал обращения беженцев, заключённых, безработных, жалобы на нарушение других прав и свобод.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.