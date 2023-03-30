Омбудсмен ХМАО Стребкова рассказала, что в 2022 году от граждан зафиксировано 5132 обращения

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова рассказала, что в 2022 году от граждан зафиксировано 5132 обращения, тогда как в 2021-м их было 3883.
Омбудсмен ХМАО Стребкова рассказала, что в 2022 году от граждан зафиксировано 5132 обращения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

По её словам, в центре особого внимания были военнослужащие и члены их семей.

«Мы получили 1656 обращений военнослужащих, в том числе, в ходе мероприятий по мобилизации, — это не считая звонков на горячую линию. Более половины — от родственников», — уточнила она.

В этой связи было налажено взаимодействие с омбудсменом России Татьяной Москальковой в части поиска и возвращения пленных, сообщила Стребкова.

Аппарат омбудсмена также фиксировал обращения беженцев, заключённых, безработных, жалобы на нарушение других прав и свобод.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить