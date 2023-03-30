IT-эксперт Залотдинов рассказал о высоком уровне российских разработок в области кибербезопасности

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов сообщил, что российские компании уже оказывают влияние на развитие мировой отрасли кибербезопасности и являются сильными игроками на IT-рынке.

Продукты компании Касперского популярны и высоко ценятся в мировом сообществе, антивирусное ПО входит в топ-5 в течение нескольких лет, сообщил эксперт в беседе с РИАМО.

Также, по его словам, уже 5—10 лет развиваются и активно разрабатываются другие классы систем: криптография, защита приложений, контроль доступа, анализ сети и другие.

«То есть в большинстве классов у российских компаний есть не просто аналоги, а системы, которые составляют хорошую конкуренцию иностранным продуктам. Есть и вероятность, и возможности по реализации продуктов на восточных рынках», — подытожил Залотдинов.

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