В Ставропольском крае благоустроят 1140 общественных пространств до 2024 года

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В Ставропольском крае планируют благоустроить 1140 общественных пространств до 2024 года в рамках программы формирования комфортной городской среды.
В Ставропольском крае благоустроят 1140 общественных пространств до 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Если говорить о задачах, которые губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ставит перед нами во исполнение поручений президента России, то в Ставропольском крае до 2024 года предстоит благоустроить 1140 общественных пространств. Это порядка 49% от всего объёма благоустройства в Северо-Кавказском федеральном округе», — заявил на брифинге замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Николай Небесский.

Программа реализуется в регионе седьмой год. В нормативное состояние привели уже 958 общественных территорий и 283 двора.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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