В Удмуртии зарегистрировали более 200 площадок для «Диктанта Победы»

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В Удмуртии зарегистрировали свыше 200 площадок для акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля.
В Удмуртии зарегистрировали более 200 площадок для «Диктанта Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Радует, что интерес к нашей просветительской акции растёт с каждым годом. Всё больше жителей Удмуртии понимают, как важно сохранить память о подвиге советского народа, об исторической правде, которая живёт в сердцах и умах каждого гражданина нашей страны», — заявила депутат Госдумы Лариса Буранова.

По её словам, «Диктант Победы» — ещё один повод вспомнить героические страницы отечественной истории.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

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