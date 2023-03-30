В Удмуртии зарегистрировали более 200 площадок для «Диктанта Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Радует, что интерес к нашей просветительской акции растёт с каждым годом. Всё больше жителей Удмуртии понимают, как важно сохранить память о подвиге советского народа, об исторической правде, которая живёт в сердцах и умах каждого гражданина нашей страны», — заявила депутат Госдумы Лариса Буранова.
По её словам, «Диктант Победы» — ещё один повод вспомнить героические страницы отечественной истории.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.