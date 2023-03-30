В Сочи благоустроят 180 пляжей к лету

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В Сочи планируют благоустроить 180 пляжей к летнему периоду.
В Сочи благоустроят 180 пляжей к лету
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Глава Сочи Алексей Копайгородский ставит задачу обеспечить комфорт и безопасность нахождения горожан и гостей курорта на водных объектах», — заявил директор Департамента курортов, туризма и потребсферы Кирилл Ярыш.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пользователи пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора, а также подать заявления-декларации в МЧС до 1 мая.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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