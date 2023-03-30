В Москве в центрах содействия семейному воспитанию пройдут дни открытых дверей

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С 1 апреля в столичных центрах содействия семейному воспитанию пройдут тематические дни открытых дверей.
В Москве в центрах содействия семейному воспитанию пройдут дни открытых дверей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, москвичи, желающие познакомиться с детьми-сиротами в неформальной обстановке, могут присоединиться к фестивалю настольных игр «НастолкаFest», рассказала замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

«Москвичам такое общение даёт возможность оценить свои ресурсы в волонтёрстве или даже замещающем родительстве», — прокомментировала она.

Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

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