В Москве в центрах содействия семейному воспитанию пройдут дни открытых дверей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, москвичи, желающие познакомиться с детьми-сиротами в неформальной обстановке, могут присоединиться к фестивалю настольных игр «НастолкаFest», рассказала замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.
«Москвичам такое общение даёт возможность оценить свои ресурсы в волонтёрстве или даже замещающем родительстве», — прокомментировала она.
Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».