Написавшим «Диктант Победы» абитуриентам Ямала обещают льготы при поступлении

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Жители Ямала, которые на «отлично» напишут «Диктант Победы», получат дополнительные льготы. Международная историческая акция, приуроченная к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 27 апреля.
Написавшим «Диктант Победы» абитуриентам Ямала обещают льготы при поступлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Абитуриенты, верно ответившие на все вопросы диктанта, могут рассчитывать на дополнительные льготы при поступлении в вузы. Федеральных победителей в День Победы пригласят в Москву на Красную площадь.

Участникам предложат 25 вопросов.

В 2023 году «Диктант Победы» пройдёт в пятый раз. На Ямале для этих целей будет функционировать около 60 площадок.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

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