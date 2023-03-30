Написавшим «Диктант Победы» абитуриентам Ямала обещают льготы при поступлении
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Абитуриенты, верно ответившие на все вопросы диктанта, могут рассчитывать на дополнительные льготы при поступлении в вузы. Федеральных победителей в День Победы пригласят в Москву на Красную площадь.
Участникам предложат 25 вопросов.
В 2023 году «Диктант Победы» пройдёт в пятый раз. На Ямале для этих целей будет функционировать около 60 площадок.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.