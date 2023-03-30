В Москве рассказали о крупных масштабах строительства городских объектов
- РИА Новости
«В столице происходят большие изменения: в транспортной, социальной, инженерной инфраструктуре. Ещё на стадии проработки всех проектов применяется комплексный подход — помимо жилой и коммерческой недвижимости, в каждом районе создаются рабочие места, культурные и спортивные центры притяжения», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, департамент курирует множество строек — в работе находится от 600 до 800 объектов ежегодно, и в 2023 году их финансирование приближается к 1 трлн рублей.
«Так, вместе с вводом жилых домов сдаются школы, детсады, поликлиники, больницы, культурные центры. Только за прошлый год сдали 102 соцобъекта. Сейчас в работе — ещё 89 зданий», — отметил чиновник.
Он также рассказал, что большую поддержку получает столичное здравоохранение — в городе строят поликлиники и больницы.
«В работе сейчас три важнейших стационара — при больницах имени Филатова, Буянова и Боткина», — уточнил Загрутдинов.
Он добавил, что масштабная работа проходит и при реализации реновации жилищного фонда.
«За пять лет введено более 3,3 млн кв. м жилья — это 241 объект», — заключил глава департамента.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.