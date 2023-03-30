В Москве рассказали о крупных масштабах строительства городских объектов

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о программе строительства социальных объектов в столице.

«В столице происходят большие изменения: в транспортной, социальной, инженерной инфраструктуре. Ещё на стадии проработки всех проектов применяется комплексный подход — помимо жилой и коммерческой недвижимости, в каждом районе создаются рабочие места, культурные и спортивные центры притяжения», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, департамент курирует множество строек — в работе находится от 600 до 800 объектов ежегодно, и в 2023 году их финансирование приближается к 1 трлн рублей.

«Так, вместе с вводом жилых домов сдаются школы, детсады, поликлиники, больницы, культурные центры. Только за прошлый год сдали 102 соцобъекта. Сейчас в работе — ещё 89 зданий», — отметил чиновник.

Он также рассказал, что большую поддержку получает столичное здравоохранение — в городе строят поликлиники и больницы.

«В работе сейчас три важнейших стационара — при больницах имени Филатова, Буянова и Боткина», — уточнил Загрутдинов.

Он добавил, что масштабная работа проходит и при реализации реновации жилищного фонда.

«За пять лет введено более 3,3 млн кв. м жилья — это 241 объект», — заключил глава департамента.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.