В корпорации «Туризм.РФ» рассказали о проекте «Новая Анапа» на Чёрном море

Гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» на Черноморском побережье будет похож на отдельный город. Там разместят более 100 гостиниц на 15—25 тыс. номеров.

«Техническое задание очень большое, расширенное. Мы надеемся, что на объявленный конкурс соберутся самые лучшие, самые главные участники, которые нам спланируют, и мы построим уникальный курорт, мегакурорт в Российской Федерации», — сказал он в беседе с НТВ.

Как отметил Суханов, в «Новой Анапе» представят всю линейку звёздности гостиниц, а также набор всей инфраструктуры.

«Наряду с тем интересом, который будут проявлять наши соотечественники, автоматически и иностранный турист тоже будет приезжать к нам. Потому что, насколько мне известно, со стороны Китая и из других иностранных государств интерес к России колоссальный», — добавил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.