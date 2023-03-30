В корпорации «Туризм.РФ» рассказали о проекте «Новая Анапа» на Чёрном море
- РИА Новости
«Техническое задание очень большое, расширенное. Мы надеемся, что на объявленный конкурс соберутся самые лучшие, самые главные участники, которые нам спланируют, и мы построим уникальный курорт, мегакурорт в Российской Федерации», — сказал он в беседе с НТВ.
Как отметил Суханов, в «Новой Анапе» представят всю линейку звёздности гостиниц, а также набор всей инфраструктуры.
«Наряду с тем интересом, который будут проявлять наши соотечественники, автоматически и иностранный турист тоже будет приезжать к нам. Потому что, насколько мне известно, со стороны Китая и из других иностранных государств интерес к России колоссальный», — добавил он.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.