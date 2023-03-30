Хоценко заявил, что ведётся обсуждение кандидатуры нового премьера в ДНР

Ведутся обсуждения в отношении кандидатуры на пост премьер-министра ДНР, заявил в эфире телеканала «Россия 24» Виталий Хоценко, которого президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Омской области.

«Сейчас идут обсуждения. Я думаю, в самое ближайшее время вы узнаете (имя нового главы правительства региона. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент назначил на пост врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, занимавшего должность главы правительства Донецкой Народной Республики.

Путин также сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.