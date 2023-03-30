Исследование: садоводы в марте чаще всего приобретали саженцы и семена

Аналитики продаж интернет-магазина OZON провели исследование и выяснили, что россияне в преддверии открытия дачного сезона активно покупают саженцы, наборы для выращивания микрозелени, а также семена огородных культур.

Об этом пишет Life.ru.

Чаще всего в марте россияне приобретали саженцы клубники сорта «Чёрный принц», розы флорибунда, различные сорта голубики, а также луковицы гортензии метельчатой, жимолости «Хоней Би» и туи западной.

Спрос на семена вырос в два раза в сравнении с мартом 2022 года. Самыми популярными стали сорта быстрорастущих томатов: «Санька», «Монгольский карлик», «Карамелька» и «Балконное чудо». Среди огурцов и перцев лидерами по спросу остаются сорта «Бабкин язык» и «Кураж».

Также потребители приобретали семена микрозелени и инвентарь для её выращивания.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.