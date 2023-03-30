Депутат Останина обратилась к Мишустину с просьбой возобновить программу детского кешбэка

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Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась в премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой возобновить программу детского кешбэка.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, этот механизм следует сделать ежегодным, предусмотрев на его реализацию сумму, превышающую прошлые показатели с учётом ожидаемого роста цен.

Кроме того, Останина отметила, что в профильный думский комитет поступают многочисленные обращения граждан по этой теме.

В декабре в Госдуме предложили создать в России туристический кешбэк для детей, чьи отцы участвуют в спецоперации на Украине.

Такой запрос был направлен в Минфин.

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