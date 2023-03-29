В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката

Короткая ссылка
Житель Нижнего Новгорода погиб от ожогов, полученных из-за возгорания электросамоката.
В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, в воскресенье, 26 марта, в одной из квартир в Нижнем Новгороде произошло возгорание электросамоката. В этот момент он заряжался.

35-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По факту произошедшего сотрудники СК организовали доследственную проверку.

Ранее стало известно, что на севере Москвы обнаружено тело 24-летней девушки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить