В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката
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Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
По данным ведомства, в воскресенье, 26 марта, в одной из квартир в Нижнем Новгороде произошло возгорание электросамоката. В этот момент он заряжался.
35-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
По факту произошедшего сотрудники СК организовали доследственную проверку.
Ранее стало известно, что на севере Москвы обнаружено тело 24-летней девушки.