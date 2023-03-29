В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката

Житель Нижнего Новгорода погиб от ожогов, полученных из-за возгорания электросамоката.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, в воскресенье, 26 марта, в одной из квартир в Нижнем Новгороде произошло возгорание электросамоката. В этот момент он заряжался.

35-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По факту произошедшего сотрудники СК организовали доследственную проверку.

Ранее стало известно, что на севере Москвы обнаружено тело 24-летней девушки.