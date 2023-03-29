В Крыму запустили образовательный проект «Бизнес-старт»

В Крыму начал работу образовательный проект «Бизнес-старт», в ходе которого состоится восемь мастер-классов.

Как сообщает ИА SevastopolMedia, об этом заявила зампред Совета министров, министр финансов республики Ирина Кивико.

«Значимая особенность проекта — это возможность после прохождения обучения принять участие в грантовом конкурсе для молодых предпринимателей, планирующих открыть или развивать своё дело. В этом году планируется провести три потока обучения по программе», — отметила Кивико.

Проект организовал центр «Мой бизнес» Республики Крым при содействии регионального Минэкономразвития.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.