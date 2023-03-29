Спрос на аренду бюджетного жилья в Москве вырос на 10% в марте

Спрос на самые бюджетные варианты квартир для аренды в марте вырос на 10% по сравнению с февралём.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на обзор компании «Инком-Недвижимость».

«Главный тренд на массовом рынке — экономия. Клиенты рассматривают только самые дешёвые предложения», — заявила замдиректора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

По её словам, спрос в масс-маркете сконцентрирован на объектах экономкласса, и дисконт по-прежнему актуален.

«В среднем скидки сохраняются в диапазоне от 5 до 10%, но самые экономичные квартиры сдаются без дополнительного снижения цены», — уточнила эксперт.

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