Спрос на аренду бюджетного жилья в Москве вырос на 10% в марте

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Спрос на самые бюджетные варианты квартир для аренды в марте вырос на 10% по сравнению с февралём.
Спрос на аренду бюджетного жилья в Москве вырос на 10% в марте
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на обзор компании «Инком-Недвижимость».

«Главный тренд на массовом рынке — экономия. Клиенты рассматривают только самые дешёвые предложения», — заявила замдиректора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

По её словам, спрос в масс-маркете сконцентрирован на объектах экономкласса, и дисконт по-прежнему актуален.

«В среднем скидки сохраняются в диапазоне от 5 до 10%, но самые экономичные квартиры сдаются без дополнительного снижения цены», — уточнила эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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