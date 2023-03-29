Начался новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

Начался четвёртый сезон конкурса «Большая перемена». Церемонию открытия провели на ледовой арене «Шайба» федеральной территории «Сириус».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Конкурс впервые стартует в качестве флагманского проекта российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

«Запустили четвёртый сезон «Большой перемены». Это именно та перемена, которая поможет нам стать лучше и интересней. Проект — важная часть сообщества первых. Он объединяет талантливых детей, неравнодушных родителей и педагогов, которые горят идеей изменить мир и будущее нашей страны к лучшему», — заявил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

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