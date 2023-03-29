Начался новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Конкурс впервые стартует в качестве флагманского проекта российского движения детей и молодёжи «Движение первых».
«Запустили четвёртый сезон «Большой перемены». Это именно та перемена, которая поможет нам стать лучше и интересней. Проект — важная часть сообщества первых. Он объединяет талантливых детей, неравнодушных родителей и педагогов, которые горят идеей изменить мир и будущее нашей страны к лучшему», — заявил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.
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