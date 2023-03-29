В Петербурге рассказали о помощи прибывшим в город жителям Донбасса

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выступила с ежегодным отчётом.

Об этом сообщают «Невские новости».

«В течение прошлого года в наш город прибыло около 11 тыс. человек с территории ЛДНР и Украины. Это при том, что мы не входим в состав тех субъектов, которые имеют на своей территории пункты временного размещения», — заявила Агапитова.

По её словам, в аппарат омбудсмена поступило 347 обращений и вопросов, которые касались отсутствия документов, необходимых для получения госуслуг, отсутствия или нехватки средств для оплаты первоочередных расходов.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».